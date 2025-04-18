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Россиян предупредили о риске отравления питомцев покупным кормом

Эксперт по качеству продуктов Балагуров: покупной корм может отравить питомца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Домашний питомец может получить серьезное отравление от корма, который ел до этого ежедневно. Об этом директор фонда охраны качества питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров сообщил в пятницу, 18 апреля.

По словам специалистов, в большинстве случаев хозяева приобретают опасные корма на маркетплейсах. Контрольная закупка кормов для различных видов животных показала, что каждый шестой онлайн-заказ доставляется с нарушениями, отметил Балагуров. При этом наиболее распространенная проблема — нарушение целостности упаковки товара.

«Единственный доступный маркер качества товара на онлайн-площадках — отзывы, которые могут оказаться обыкновенной накруткой. Более того, из-за обилия продавцов на маркетплейсах зачастую отсутствует должный контроль за качеством кормов для животных, и некоторые товары продаются без необходимых ветеринарных сопроводительных документов», — предостерег эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Балагуров посоветовал внимательно изучать упаковку корма и отказываться от покупки, если на ней есть какие-либо дефекты, даже небольшие отверстия или царапины — из-за них продукт может испортиться, а питомец рискует среди прочего подхватить ботулизм, последствия которого для организма животных еще тяжелее, чем для людей.

Он также отметил, что упаковка с кормом должна храниться в сухом помещении и при температуре не выше +26 градусов, вдали от прямых солнечных лучей.

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28 марта ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал, что, если кошка странно себя ведет — отказывается от еды, неестественно двигается или не реагирует на зов хозяина, — это серьезный повод для беспокойства. Питомец может отравиться некачественным кормом, сообщает 360.ru.

До этого, 14 марта, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин дал рекомендации по подбору качественного корма для кошек.

По словам специалиста, рацион кошки должен содержать белки, жиры, углеводы, клетчатку, аминокислоты, а также полный комплекс витаминов и минералов, передает RT.

Ранее, 4 марта, пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщила, что столичные компании в 2024 году нарастили производство готовых кормов для животных на 17,7%, а поставки заказчикам выросли почти на 30%.

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