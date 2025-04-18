Ямпольская возглавила Совет по формированию нового российского стиля

В Национальном центре (НЦ) «Россия» прошло совещание по созданию нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе центра.

Там отметили, что в мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, ведущих вузов страны, эксперты в области дизайна и архитектуры, а также региональные специалисты.

По предложению участников было принято решение о создании Совета при НЦ «Россия» по формированию нового российского стиля под руководством советника президента РФ Елены Ямпольской, в который войдут представители ведущих вузов РФ и эксперты в области дизайна и архитектуры.

Ямпольская в своем вступительном слове отметила важность системной работы в данном направлении с опорой на традиционные ценности и культурный код России. Она поблагодарила главу государства Владимира Путина за поддержку инициативы о создании нового стиля страны.

«Теперь на базе Национального центра «Россия» будет положено начало работы в этом направлении. Я считаю, что мы должны обеспечить абсолютно везде в общественном пространстве ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов», — сказала Ямпольская.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, в свою очередь, подчеркнула значимость НЦ в формировании образа будущего страны и демонстрации ее достижений.

«Мы уже предприняли ряд практических шагов в этом направлении — это и создание филиалов Национального центра в регионах, и подписание меморандумов с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» о совместной работе над визуальным образом России. Недавно мы также провели масштабную встречу экспертов для обсуждения будущего архитектуры нашей страны. Создание нового российского стиля станет логичным продолжением этой работы», — сообщила она.

Формирование нового стиля страны — стратегически важное направление государственной политики в сфере визуальных коммуникаций, подчеркнул заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

На мероприятии также состоялись презентации наработок в области визуальных коммуникаций с опорой на традиционные ценности от ведущих вузов.

Национальный центр «Россия» 11 апреля подписал с Клубом инвесторов Москвы и акционерным обществом «Марка» меморандумы о едином подходе к разработке визуального кода страны. Документ предусматривает совместную работу двух организаций над визуальным образом РФ в архитектуре и градостроительстве. Единый архитектурный код будет учитывать общероссийские традиции в этой сфере, а также художественные особенности, присущие отдельным народам и регионам страны.