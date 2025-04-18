В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине

Представители США предложили союзным странам Европы план по урегулированию конфликта на Украине, который включает в себя смягчение антироссийских санкций. Об этом 18 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая перечень условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня», — указано в материале.

Отмечается, что американская сторона представила соответствующий план в четверг, 17 апреля, на встрече в Париже, в которой приняли участие представители Великобритании, США, Украины и Франции.

Агентство пишет, что данное предложение «заморозит» конфликт с сохранением занятых Россией территорий под ее контролем. Кроме того, стремления Украины вступить в НАТО будут «сняты с повестки дня».

При этом источники уточняют, что потенциальное мирное соглашение не будет окончательным. Официальных комментариев по этой теме пока не было.

Накануне в Париже делегация США провела встречу с представителями киевского режима и стран Европы по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По их итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «удвоят усилия для достижения мира на Украине».

Позже госсекретарь США Марко Рубио отметил, что страны ЕС должны быть вовлечены в урегулирование, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью соглашения.