Эксперт дала советы столкнувшимся с агрессией руководителя сотрудникам

Отношения с непосредственным руководителем играют ключевую роль в удовлетворенности работой. При этом негативные высказывания начальника могут повлиять на атмосферу в коллективе, отметила руководитель практики «Финансовые институты», карьерный консультант CORNERSTONE Оксана Семенова. Она рассказала «Известиям», что делать в таких ситуациях сотрудникам.

«Раньше более половины увольнений было связано с недомолвками между сотрудником и руководителем. И если сотрудник изо дня в день терпит уничижительное отношение к себе, насмешки, буллинг, моббинг, то всё это выливается в результаты труда в какой-либо форме. Сотрудник, затаивший обиду на руководителя, уже не так мотивирован работать хорошо. Негативные высказывания, особенно от руководства, могут оказывать значительное влияние на атмосферу в коллективе и производительность сотрудников», — объяснила эксперт.

Она уточнила, что постоянный негатив, критика и даже ненормативная лексика создают токсичную среду, где сотрудники чувствуют себя недооцененными, демотивированными и напряженными. Это негативно сказывается на работе и мотивации, снижает продуктивность и ухудшает психологическое состояние работников, однако некоторые руководители продолжают использовать негативный тон.

«Частые негативные замечания вызывают стресс, который накапливается и мешает сосредоточенности сотрудников. Это приводит к ошибкам, снижению качества работы и общему недовольству в коллективе», — обратила внимание эксперт.

По ее словам, руководители, использующие негативный тон, способствуют развитию конфликтной атмосферы среди сотрудников. Люди начинают избегать общения друг с другом, чтобы не попасть под критику. Вследствие чего, ухудшаются отношения внутри коллектива, между отделами. Атмосфера негатива сильно сказывается на моральном настрое.

«Высокий уровень негатива часто становится причиной ухода сотрудников из компании. Даже если человек не хочет менять место работы, постоянный стресс и давление заставляют искать другие варианты. Повышается рост текучести персонала. Снижается креативность, инновационность и инициативность сотрудников. Они боятся предлагать новые идеи, опасаясь критики или насмешек. Тем самым падает производительность труда», — добавила Семенова.

Карьерный консультант посоветовала людям, столкнувшимся с негативом со стороны руководства, действовать взвешенно и продуманно. Не стоит отвечать агрессией. Важно сохранять спокойствие и профессионализм.

«Обсудите проблему конструктивно. Попробуйте спокойно поговорить с руководителем. Объясните, что вам неприятна такая форма общения, и предложите обсудить рабочие моменты в более нейтральном ключе», — рекомендовала она.

По ее мнению, стоит обратиться к HR или вышестоящим руководителям. Если ситуация выходит из-под контроля, нужно обратиться за помощью к специалистам по персоналу или вышестоящим начальникам. Возможно, они смогут вмешаться и урегулировать конфликт.

«Развивайте устойчивость к стрессу. Работайте над своими личностными качествами, чтобы лучше справляться с давлением. Это может включать медитацию, физическую активность, консультации с психологом», — добавила эксперт.

Кроме того, можно подумать о смене работы. Иногда смена обстановки помогает восстановить душевное равновесие и найти более комфортную рабочую среду.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян (56%) чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе. Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.