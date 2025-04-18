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Сын Куклачева счел новые санкции Украины проявлением страха Киева

Сын Куклачева: санкции Украины свидетельствуют о страхе врагов перед отцом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении ряда россиян, в числе которых оказался народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев, говорят о страхе врагов перед их деятельностью. Об этом 18 апреля «Известиям» заявил сын артиста Дмитрий.

«Это очень хорошая новость. <...> Это говорит о том, что то, чем занимаемся Юрий Дмитриевич [Куклачев] и я, очень сильно пугает наших врагов, потому что мы ведем настоящую культурную спецоперацию. <…> Нас боятся, а если нас боятся, то победа близка», — резюмировал он.

Актриса Ирина Апексимова, на которую также были наложены украинские санкции, в разговоре с «Известиями» выразила гордость тем, что оказалась в этом списке.

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О введении Зеленским санкций в отношении ряда российских деятелей культуры и спорта стало известно в этот же день. В список вошли артист балета Николай Цискаридзе, автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Апексимова, фехтовальщица Софья Великая, актер Виталий Гогунский, актер Никита Джигурда, певец Николай Расторгуев и другие деятели.

Уточняется, что срок ограничений составляет 10 лет.

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