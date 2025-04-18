Эксперт объяснил решение IKEA зарегистрировать товарный знак в РФ

Шведская компания IKEA зарегистрировала товарный знак в России, однако это не означает скорого возвращения бренда на российский рынок. Об этом рассказал «Известиям» 18 апреля д.э.н., вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Ранее сообщалось, что мебельная компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в РФ. На данный момент компания не комментировала ситуацию.

«Регистрация товарного знака IKEA — это исключительно действия, направленные на защиту бренда на рынке РФ. Рассчитывать на то, что сама торговая сеть вернется, преждевременно», — объяснил специалист.

Он отметил, что у руководства компании есть «принципиальная позиция», а условия для возобновления работы в России пока не сложились.

«Для этого должны быть сняты ограничения и санкции и начаться потепление отношений между странами», — подытожил Люлин.

17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное возвращение зарубежных брендов — обыкновенная торговая практика и их конкуренция с российскими производителями пошла бы на пользу потребителям.

IKEA приостановила работу своих магазинов в РФ с 4 марта 2022 года.