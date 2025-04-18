Отопительный сезон завершится в Ялте на следующей неделе
В Ялте отопительный сезон завершится 22 апреля. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу администрации Янину Павленко.
Власти уточняют, что за прошедший сезон серьезных сбоев в работе теплоснабжения не было. Отопительный сезон должен был завершиться раньше, однако подачу тепла продлили из-за нетипично холодного апреля.
Учреждения социальной сферы продолжают получать отопление в режиме протопки с учетом заявок. Подготовка к новому сезону начнется в конце апреля.
В Липецкой области отопительный сезон завершился 16 апреля.