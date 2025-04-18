Московский школьник поджег дверь полицейского участка по указке мошенников

Школьник поджег участок полиции в Москве по указке мошенников, его задержали. Об этом 18 апреля сообщил источник «Известий».

Уточняется, что инцидент произошел в этот же день на улице Михайлова. Мальчик устроил поджог, а его друг запечатлел на видео горящую дверь здания.

В связи с происшествием проводится проверка.

15 апреля в Уфе женщина подожгла автомобиль на парковке во дворе жилого дома и напала на человека. Пожар устранили в течение пяти минут с начала работы над тушением. Пострадавших в результате возгорания нет.