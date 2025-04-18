Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Перми
В Перми микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями, в результате пострадали пять человек. Об этом 18 апреля сообщило Главное управление (ГУ) МВД России по Пермскому краю.
«Водитель микроавтобуса Mercedes выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с LADA Granta, после чего легковой автомобиль отбросило в кювет», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что после этого микроавтобус столкнулся с лесовозом, который двигался в попутном направлении. Уточняется, что из-за ДТП пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе ребенок.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день в Омске из-за снега произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Всего из-за апрельского снега в Омске произошло больше 20 аварий.