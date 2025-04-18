Силы ПВО сбили два беспилотника в Курской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом 18 апреля сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
«В период с 14:00 до 14:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — сказано в сообщении.
Ранее, 18 апреля, Минобороны сообщило об уничтожении 56 дронов ВСУ над регионами России. БПЛА сбили над Воронежской и Белгородской областями, над акваторией Азовского моря, Крымом, Ростовской областью и Краснодарским краем.