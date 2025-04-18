Токсиколог предупредил об опасности пластиковых бутылок

Питье из пластиковых бутылок может быть опасно для здоровья, так как химические вещества, многие из которых токсичны, могут мигрировать из пластика в воду, особенно при длительном хранении. Об этом токсиколог Михаил Кутушов предупредил в пятницу, 18 апреля.

«Наиболее распространенным материалом для изготовления одноразовых бутылок является полиэтилентерефталат (ПЭТ). Сам по себе ПЭТ считается относительно безопасным при кратковременном использовании, поскольку он достаточно стабилен», — рассказал врач в разговоре с Lenta.Ru.

Кутушов добавил, что при длительном контакте с водой или нагревании начинает выделяться сурьма, которая в высоких концентрациях может вызывать раздражение кожи и слизистых, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Специалист предупредил, что особенно опасным является повторное использование ПЭТ-бутылок.

«При повторном использовании на поверхности пластика образуются микротрещины, являющиеся благоприятной средой для размножения бактерий», — объяснил он.

Кутушов добавил, что для изготовления бутылок также используются поликарбонат (PC) и поливинилхлорид (ПВХ). Они содержат вещества, способные нарушать гормональный баланс в организме, а также ассоциированные с ожирением, сахарным диабетом и некоторыми видами рака, подчеркнул он.

«Стоит отдавать предпочтение бутылкам из более безопасных материалов, таких как нержавеющая сталь, стекло или полипропилен, который считается менее склонным к выделению вредных веществ», — заключил токсиколог.

Ранее, 15 апреля, в пресс-службе Роскачества напомнили RT, что сжигать на дачном участке можно далеко не всякий мусор, каждая категория отходов имеет свой класс опасности.

Так, самостоятельно уничтожать при помощи огня можно траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них, а также листву.

Остальные пищевые отходы сжигать на участке нельзя.

Запрещено отправлять в огонь пластик, резину, строительный мусор (кроме досок, не обработанных краской или лаком), металл, целлофан — то есть изделия и материалы, выделяющие при горении токсичные вещества, сообщает 360.ru.

Ранее, в феврале, член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова рассказала «Известиям», какие правила необходимо соблюдать, чтобы замедлить глобальное потепление и помочь природе.

Она отметила, что стоит стараться пользоваться многоразовыми вещами: сумками, посудой, бритвами, зубными щетками, бутылками для воды и т. д. Это не только поможет природе, сократив долю пластика, который регулярно отправляется на свалки, но и сэкономит семейный бюджет.