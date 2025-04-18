Особый противопожарный режим ввели в трех районах Хабаровского края в связи с ухудшением пожарной обстановки. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 41 пал сухой растительности. Возгорания произошли в городских и сельских поселениях, а также за их границами. Пожары фиксируют на пустырях около жилых массивов частного сектора и гаражей.

Специалисты отмечают, что осложнение пожарной обстановки вызвано сухой и ветреной погодой. Особый противопожарный режим введен в Амурском и Вяземском районах, а также Бикинском муниципальном округе. За нарушение требований режима гражданам грозит штраф до 20 тыс. рублей, должностным лицам — до 60 тыс. рублей. Максимальный штраф для юридических лиц составляет 800 тыс. рублей.

В Тюменской области власти приняли решение о продлении противопожарного режима. Запрет на посещение лесов продлится до 15 мая.