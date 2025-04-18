Захарова прокомментировала санкции Украины против Куклачева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 апреля прокомментировала санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против артиста цирка Юрия Куклачева.
«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — отметила Захарова.
Зеленский ранее в этот день ввел санкции в отношении ряда российских деятелей культуры и спорта. В список вошли солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, артист балета Николай Цискаридзе, исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и др.