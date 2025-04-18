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Захарова прокомментировала санкции Украины против Куклачева

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 апреля прокомментировала санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против артиста цирка Юрия Куклачева.

«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — отметила Захарова.

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Зеленский ранее в этот день ввел санкции в отношении ряда российских деятелей культуры и спорта. В список вошли солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, артист балета Николай Цискаридзе, исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и др.

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