Хуситы сообщили о росте числа жертв в результате ударов США по Йемену до 74
Минимум 74 человека погибли в результате ударов американских военных по нефтяному порту Рас-Иса в йеменской провинции Эль-Ходейда, еще более 170 пострадали. Об этом 18 апреля сообщили в министерстве здравоохранения в правительстве движения «Ансар Аллах».
«По словам <...> хуситов, контролирующих территорию, в результате авиаударов США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса погибли по меньшей мере 74 человека. Это одно из самых смертоносных нападений американских войск на страну», — приводит заявление ведомства телеканал Al Jazeera.
Представитель министерства здравоохранения вооруженной группировки Анис Аласбахи заявил, что в результате ударов, нанесенных в четверг, также был ранен 171 человек.
Об уничтожении американской армией морского порта Рас-Иса, контролируемого хуситами, сообщалось накануне, 17 апреля. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что порт использовался для морской поставки нефти, которую движение хуситов использовало «как орудие контроля и для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».
Агентство Anadolu 9 апреля сообщало о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали. Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против хуситов. Вскоре центральное командование ВС США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.