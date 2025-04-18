Bloomberg указало на невозможность США покупки Гренландии из-за высокой цены

Президент США Дональд Трамп не сможет купить Гренландию, поскольку цена будет очень высока. Об этом 18 апреля сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на профессоров права Джозефа Блокера и Миту Гулати.

«Возможно, самый сложный и неизбежный вопрос касается цены. Представьте, что каждому из 57 тыс. гренландцев пришлось бы предложить $1 млн <…> и золотую визу Трампа, чтобы проголосовать за присоединение к США. Это уже влетает в триллионы долларов», — указано в материале.

По данным специалистов, конгресс США никогда не одобрит подобные затраты, которые повлекут за собой вынужденное повышение налогов или долги. Они также добавили, что прямая покупка просто невозможна «хотя бы по финансовым причинам».

В декабре прошлого года Трамп заявил, что для США владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В 2025-м Трампу также указали, что остров не продается и не будет, однако Дания может больше сотрудничать с США.

30 марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. Он пояснил, что Гренландия никому не принадлежит. По его словам, «так было вчера, так есть сегодня и так будет в будущем».