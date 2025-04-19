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Во сколько сегодня святить куличи: расписание литургий

Россиянам рассказали, во сколько святить куличи в Страстную субботу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В субботу, 19 апреля, в храмах Русской православной церкви пройдут службы Великой субботы, после которых начнется традиционное освящение пасхальной трапезы. Верующие смогут принести куличи, яйца и другие блюда, чтобы получить на них благословение. Во сколько это можно сделать, читайте в материале «Известий».

Праздник Светлого Христова Воскресения в 2025 году приходится на 20 апреля. В эту ночь и утро в церквях состоятся главные пасхальные богослужения, включающие полунощницу, Крестный ход и торжественную литургию. А накануне верующие освящают в храмах пасхальные куличи и яйца.

Великое освящение яств, согласно церковному уставу, совершается либо после литургии Великой субботы, либо уже после ночной пасхальной службы. В большинстве храмов освящение начинается во второй половине субботы и завершается незадолго до начала полунощницы, а затем возобновляется ночью — после завершения Пасхальной литургии, примерно в три часа утра.

Если верующие не могут присутствовать на ночной службе, освятить пасхальную трапезу можно будет утром в воскресенье, до полудня.

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В пасхальной корзине должны быть лишь те продукты, которые семья действительно планирует употребить в Светлое воскресенье — оставлять и выбрасывать освященные продукты не принято.

Традиционно верующие приносят в храм куличи, творожные пасхи, крашеные яйца, хлеб, сыр. Разрешается освящать также сахар, соль и другие приправы. А вот алкоголь, в том числе вино, приносить не рекомендуется.

Расписание богослужений и освящения куличей в храмах Москвы 19 апреля:

В храме Христа Спасителя (м. «Кропоткинская», ул. Волхонка, 15) исповедь начнется в 08:00, литургия — в 9:00, освящение куличей будет проходить с 12:00 до 17:00. В 23:00 начнется полунощница.

В храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском (м. «Коломенская», просп. Андропова, 39, стр. 9) утренняя литургия начнется в 08:00, освящение пасхальных яств — в 12:30, полунощница — в 23:00.

В храме Святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово (м. «Бульвар Адмирала Ушакова», ул. Южнобутовская, 6, стр. 1) литургия свт. Василия Великого состоится в 08:00. Освящение куличей, пасх и яиц будет проводиться с 11:00 до 18:00. В 23:00 начнется чтение книги Деяний святых апостолов, в 23:30 — полунощница и Крестный ход.

В храме Всемилостивого Спаса в Митино (м. «Митино», «Волоколамская», Пятницкое шоссе, д. 5) утреннее богослужение начнется в 08:00, литургия — в 9:30. Вечером в 21:00 состоится исповедь, затем в 21:30 — чтение Деяний апостолов, а в 23:15 — Пасхальная полунощница.

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В храме Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО (м. «Мичуринский проспект», ул. Лобачевского, д. 23) литургия начнется в 08:00. Освящение куличей и пасх пройдет с 09:00 до 20:00. В 22:00 начнется чтение Деяний апостолов, в 23:20 — полунощница.

В храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках (м. «Пушкинская», Успенский переулок, д. 4) утреннее богослужение начнется в 07:30, а полунощница — в 23:25.

Таким образом, верующие имеют возможность освятить пасхальную еду как днем 19 апреля, так и ночью — после литургии. Уточнить график служб и детали обряда можно лично в конкретном храме или на официальных сайтах приходов.

Ранее «Известия» рассказали, когда печь куличи, красить яйца, убирать в доме в Страстную неделю.

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