Обороты малого и среднего бизнеса в России выросли на 18% в 2024 году

В 2024 году обороты малого и среднего бизнеса увеличились на 18% по сравнению с 2023-м. Это следует из данных ERP «МойСклад», с которыми ознакомились «Известия» 18 апреля.

Однако за январь и февраль 2025 года по сравнению с январем и февралем 2024-го этот показатель вырос всего на 6%.

Генеральный директор ERP «МойСклад» Аскар Рахимбердиев рассказал, что высокая конкуренция заставляет компании снижать цены, что плохо отражается на рентабельности. По его мнению, в этом году расти малому бизнесу будет сложнее.

Также он уточнил, что тренд на дефицит персонала начал разворачиваться, замедление экономического роста способствует тому, что количество вакансий сокращается быстрее, чем число соискателей.

«Маркетплейсы продолжат рост, но его темпы заметно снизятся. Предприниматели, чей бизнес был сосредоточен исключительно на МП (маркетплейсах. —Ред.), уже задумались о расширении каналов продаж, в первую очередь о создании собственных брендов и открытии интернет-магазинов», — добавил эксперт.

Вместе с тем он отметил что в 2025 году ожидается рост интернет-магазинов и увеличение бюджетов на их продвижение. При этом офлайновые магазины будут меняться, делая упор на дополнительный сервис и развлечения.

«Предприниматели поняли, что скорость и удобство — одни из главных критериев при выборе товара покупателями. Также компании будут удовлетворять спрос потребителей на комплексные предложения, решения «под ключ»: продавать комплекты одежды, готовые наборы товаров, наборы для школы и тому подобное», — спрогнозировал Рахимбердиев.

Ранее, 14 апреля, в Минэкономразвития сообщили, что валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году, превысила 37,6 трлн рублей. В процентном соотношении это 23,9%. Среди регионов — лидеров по доле МСП в валовом региональном продукте — Республика Калмыкия (43,6%), Новосибирская область (38,5%), Кабардино-Балкарская Республика (38,1%), Ивановская область (37,6%).