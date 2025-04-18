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Обороты малого и среднего бизнеса в России выросли на 18% в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2024 году обороты малого и среднего бизнеса увеличились на 18% по сравнению с 2023-м. Это следует из данных ERP «МойСклад», с которыми ознакомились «Известия» 18 апреля.

Однако за январь и февраль 2025 года по сравнению с январем и февралем 2024-го этот показатель вырос всего на 6%.

Генеральный директор ERP «МойСклад» Аскар Рахимбердиев рассказал, что высокая конкуренция заставляет компании снижать цены, что плохо отражается на рентабельности. По его мнению, в этом году расти малому бизнесу будет сложнее.

Также он уточнил, что тренд на дефицит персонала начал разворачиваться, замедление экономического роста способствует тому, что количество вакансий сокращается быстрее, чем число соискателей.

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«Маркетплейсы продолжат рост, но его темпы заметно снизятся. Предприниматели, чей бизнес был сосредоточен исключительно на МП (маркетплейсах. —Ред.), уже задумались о расширении каналов продаж, в первую очередь о создании собственных брендов и открытии интернет-магазинов», — добавил эксперт.

Вместе с тем он отметил что в 2025 году ожидается рост интернет-магазинов и увеличение бюджетов на их продвижение. При этом офлайновые магазины будут меняться, делая упор на дополнительный сервис и развлечения.

«Предприниматели поняли, что скорость и удобство — одни из главных критериев при выборе товара покупателями. Также компании будут удовлетворять спрос потребителей на комплексные предложения, решения «под ключ»: продавать комплекты одежды, готовые наборы товаров, наборы для школы и тому подобное», — спрогнозировал Рахимбердиев.

Ранее, 14 апреля, в Минэкономразвития сообщили, что валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году, превысила 37,6 трлн рублей. В процентном соотношении это 23,9%. Среди регионов — лидеров по доле МСП в валовом региональном продукте — Республика Калмыкия (43,6%), Новосибирская область (38,5%), Кабардино-Балкарская Республика (38,1%), Ивановская область (37,6%).

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