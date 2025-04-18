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Финансист спрогнозировал укрепление курса рубля в ближайший месяц

Финансист Быстров: курс рубля будет усиливаться в ближайший месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс рубля будет усиливаться в ближайший месяц или останется на текущем уровне на фоне ожиданий от возвращения западных инвесторов и разрешения конфликта на Украине. Такое мнение финансист и эксперт по инвестициям Александр Быстров высказал в пятницу, 18 апреля.

«Я ожидаю, что курс рубля будет или на текущем уровне, или укрепляться. Это связано с тем, что мы ожидаем возвращения западных инвесторов и они будут продолжать покупать ОФЗ [облигации федерального займа] — это та тенденция, которая сформировалась за последние два месяца», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Финансист допустил, что инвесторы будут возвращаться в российские акции, а для этого им необходим будет рубль.

«У них есть валюта, они будут продавать доллары, евро, юани, и курс рубля, таким образом, будет продолжать усиливаться, в то же время, как и валютная выручка от экспортеров, она хоть немного и снижается в связи с падением курса нефти, но тем не менее приход западных инвесторов и позитивные ожидания по разрешению конфликта с Украиной — они все-таки имеют больший вес в укреплении рубля», — заключил Быстров.

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Ранее в этот день курс доллара на межбанковском рынке в моменте опускался ниже отметки 81 рубль, передает НСН. Это произошло впервые с 18 марта.

Накануне аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов рассказал «Известиям», что в апреле рубль может дополнительно укрепиться, в том числе на некоторое время доллар способен уйти ниже 80, если спекулятивные факторы сойдутся.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев высказал мнение, что на следующей неделе рубль может сохранить устойчивость, передает RT.

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