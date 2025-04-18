Суд оставил под стражей обвиняемую в мошенничестве экс-ректора ПсковГУ

Псковский областной суд оставил без изменений решение об аресте бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в мошенничестве. Об этом 18 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Указывается, что сторона защиты считает арест Ильиной незаконным и настаивает на его отмене.

«Суд апелляционной инстанции <...> согласился с выводами суда первой инстанции, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу, не найдя оснований для ее изменения на иную, более мягкую», — говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Псковской области.

Уточняется, что такое решение было принято после рассмотрения материалов дела и заслушивания доводов сторон.

Ильина была задержана 8 апреля, на следующий день Псковский городской суд приговорил ее к аресту на два месяца. По данным следствия, ректор трудоустроила в университет несуществующего сотрудника, через зарплаты которому обналичила 10 млн рублей. Кроме того, в течение нескольких лет она присваивала себе начисляемые сотрудникам вуза повышения зарплат и премий.