Пять человек пострадали в ДТП в Краснодарском крае
Два легковых автомобиля столкнулись в станице Платнировской в Краснодарском крае. Травмы получили пять человек.
Авария произошла вечером 17 апреля на пересечении улиц Кучерявого и Карла Маркса. По данным ИА KrasnodarMedia, 61-летний водитель машины Hyundai Accent не предоставил преимущества в движении машине ВАЗ-211440. Все пострадавшие находятся в больнице.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.
В Дагестане легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Водитель Toyota Land Cruiser пытался проехать на запрещающий сигнал семафора. Травмы получили три человека, в том числе двое детей.