В ДНР заочно приговорили к более чем 14 годам наемника из Британии
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к более чем 14 годам лишения свободы наемника из Великобритании Джозефа Филипа Макдональда, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 апреля сообщается на сайте прокуратуры ДНР.
Уточняется, что фигурант прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в первый пехотный батальон «Волкодав» Интернационального легиона в качестве наемника. По данным следствия, за участие в боевых действиях против российской армии наемник получил вознаграждение в размере более 2,1 млн рублей.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Макдональда к 14 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.
Ранее в этот день в пресс-службе управления ФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили, что гражданин Австралии предстанет перед судом за участие в конфликте в рядах ВСУ. Установлено, что он заключил контракт с украинским минобороны о прохождении военной службы в 66-й отдельной механизированной бригаде.