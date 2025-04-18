Жительница Сахалина отдала мошенникам больше 5 млн рублей
В Южно-Сахалинске полиция проводит проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала 56-летняя женщина. Она лишилась больше 5,4 млн рублей.
По словам потерпевшей, ей поступил звонок якобы от сотрудника Росфинмониторинга. Аферист заявил, что в отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело в связи с финансированием недружественного государства. Преступник убедил сахалинку перевести деньги на «специальный расчетный счет», пишет ИА SakhalinMedia.
Женщина перевела почти 3 млн рублей из личных средств, а также больше 2,4 млн рублей кредитных средств.
В Мурманской области аферисты обманули двух школьниц. Они перевели на посторонние счета деньги своих родителей. Общий ущерб составил 780 тыс. рублей.