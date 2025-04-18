Повышение уровня воды в реке Тигиль спрогнозировали на Камчатке
Подъем уровня воды в реке Тигиль прогнозируют в ближайшие сутки в Тигильском округе Камчатского края. Площадь зоны подтопления может составить до 2 кв. км.
Активное разрушение ледового покрова наблюдается на большинстве рек округа. Площади полыней увеличиваются, пишет ИА KamchatkaMedia. 19 апреля уровень воды в реке Тигиль может достигнуть уровня неблагоприятного гидрологического явления, а до 27 апреля уровень воды будет соответствовать опасному гидрологическому явлению (420 см).
В зону подтопления могут попасть строения в прибрежной зоне, участок поселковой автомобильной дороги, а также участок линии электропередачи.
В Тюменской области пик паводка придется на майские праздники. Синоптики отмечают медленное прибывание воды, рекордные показатели не ожидаются.