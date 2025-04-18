Украина ввела санкции против российских деятелей культуры и спорта
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ряда российских деятелей культуры и спорта. Соответствующий указ разместили 18 апреля на сайте офиса главы государства.
В список вошли артист балета Николай Цискаридзе, автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), актриса Ирина Апексимова, фехтовальщица Софья Великая, актер Виталий Гогунский, актер Никита Джигурда, певцы Николай Расторгуев и Александр Розенбаум, рок-музыкант Игорь Сукачёв, кинорежиссер Егор Кончаловский, артист цирка Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера, боксер Денис Лебедев, актер Евгений Миронов, гимнаст Никита Нагорный, актер Александр Панкратов-Черный, артист балета Сергей Полунин, боксер Руслан Проводников и актер Роман Чумаков.
Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев в беседе с «Известиями» прокомментировал новые санкции со стороны Украины.
Срок ограничений составляет 10 лет. Санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, а также лишение всех украинских госнаград.
Ранее, 11 апреля, сообщили о введении Зеленским санкций против 18 юридических и 130 физических лиц, в том числе российских журналистов. В число также вошли военные корреспонденты «Известий» и телеканала «Россия 1», телеведущие Первого канала, НТВ, «Звезды», продюсер Юрий Бардаш, получивший российское гражданство, и политолог Вадим Карасев.