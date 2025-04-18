Российский актер дубляжа Рудольф Панков умер в возрасте 87 лет
Советский и российский актер дубляжа Рудольф Панков умер на 88-м году жизни. Об этом 18 апреля сообщили его коллеги.
«Легенды уходят друг за другом. Утром не стало Рудольфа Панкова», — говорится в Telegram-канале объединения «Русский дубляж».
Панков родился 17 сентября 1937 года в подмосковном Наро-Фоминске. В 1961 году он завершил обучение во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). После окончания обучения Панков начал работать мастером дубляжа и закадрового озвучивания на киностудии имени Горького.
За его плечами широкий опыт озвучки таких персонажей, как Артур Уизли из серии фильмов о Гарри Поттере, Кориолан Сноу из «Голодных игр», Магнето из «Людей Икс», а также Один из серии фильмов киностудии Marvel.
Панков работал над озвучкой более чем в 819 проектах. В частности, его голосом говорят такие актеры, как Адриано Челентано, Дэвид Суше, Энтони Хопкинс и другие.