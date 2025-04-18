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Литва намеревается укрепить маршрут через Сувалкский коридор из-за РФ

Politico: Литва намерена модернизировать Сувалкский коридор для «защиты» от РФ
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Фото: Global Look Press/Michal Dyjuk
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Литва намерена модернизировать Сувалкский коридор для защиты от якобы существующей угрозы России для стран Евросоюза (ЕС). Об этом 18 апреля сообщает газета Politico.

«Эти дороги [имеют] решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. <…> Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса», — сказал заместитель министра обороны страны Томас Годляускас.

Уточняется, что Сувалкский коридор — это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых точек НАТО.

В настоящее время Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы международной дороги Via Baltica, которая соединяет Запад и юг Европы со странами Балтии, добавила «Газета.Ru».

Оружейная доплата: в ЕС утвердили план усиления обороны союза
Это ударит по экономике объединения — требуемая на перевооружение сумма вчетверо превышает его годовой бюджет

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 3 апреля заявил, что европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Европы главной угрозой. По мнению Вэнса, главная угроза для ЕС — ее внутренние проблемы. Среди них вице-президент упоминает миграционную и экономическую политику.

Ранее, 18 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.

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