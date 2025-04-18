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СМИ сообщили о бессрочной забастовке элитного подразделения французской полиции

TF1: сотрудники элитного спецподразделения BRI начали забастовку во Франции
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Фото: Global Look Press/Luc Nobout
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Сотрудники элитного спецподразделения французской полиции BRI (бригады быстрого реагирования) начали бессрочную забастовку с требованием повышения премий за переработку. Об этом 17 апреля сообщил телеканал TF1.

Около 400 полицейских по всей стране отказались от сверхурочной работы, сократив дежурства и ночные патрули.

По данным профсоюза Alliance police nationale, забастовка затронула большинство региональных подразделений BRI. Сотрудники заявляют, что их труд высоко востребован, «но недостаточно признан государством».

«Это подразделение, о котором много говорят, но которое абсолютно не признано, не получает никаких премий, никаких компенсаций. Мы хотим признания исключительной профессии, за которую мы получаем обычную плату», — заявил представитель профсоюза Венсан Эрготт.

Профсоюз требует повышения премий с €400 до €650 в месяц — «на уровне, предусмотренном для спецотряда RAID».

Уточняется, что забастовка стартовала на текущей неделе и официально объявлена бессрочной. В знак протеста порядка 70 сотрудников BRI провели манифестацию в коммуне Нантер — пригороде Парижа с высоким уровнем преступности.

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Ранее, 15 апреля, сообщалось, что в южной части Финляндии началась двухдневная забастовка сотрудников полиции из-за низких зарплат. Отмечается, что сотрудники полиции по-прежнему будут реагировать на чрезвычайные ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

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