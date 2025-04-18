Российские военные уничтожили группу диверсантов ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 18 апреля сообщили в Минобороны России.
Перемещение диверсантов противника обнаружили средства воздушной разведки группировки войск «Север» в районе одного из населенных пунктов.
«После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии. Обнаруженные вражеские цели были оперативно уничтожены огнем артиллерийских подразделений», — сообщили в ведомстве.
Утром 18 апреля военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России также нанесли групповой удар по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.