Отца убитых в Канске троих детей арестовали на два месяца
Отца троих детей, убитых в Канске своей матерью, арестовали на два месяца. Об этом 18 апреля сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия.
«Жителю Канска, обвиняемому в истязании своего сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 16 июня текущего года в СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
В этот же день сообщалось, что отец троих погибших в Канске детей частично признал свою вину в истязании четвертого ребенка.
О задержании мужчины по подозрению в истязании ребенка стало известно ранее в этот день. По версии следствия, подозреваемый систематически, используя противоправные методы воспитания, избивал своего 7-летнего сына.
До этого, 14 апреля, в Канске задержали жительницу Красноярского края, которая убила топором троих своих детей: четырехлетнюю девочку и двоих мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. Уточнялось, что женщина состоит на учете у психиатра. 15 апреля фигурантке предъявили обвинение, на следующий день она была арестована. Свою вину женщина полностью признала.