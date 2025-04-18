Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два ребенка и взрослый пострадали при столкновении авто с поездом в Дагестане
Армия
ВСУ потеряли на курском направлении более 75 тыс. военных за всё время боев
Мир
Украина ввела санкции против российских деятелей культуры и спорта
Авто
Минтранс планирует вывести беспилотные автомобили на дороги РФ к 2027 году
Экономика
Россияне стали тратить больше денег на золотые изделия с бриллиантами
Общество
Российский актер дубляжа Рудольф Панков умер в возрасте 87 лет
Общество
Оглашение решения по делу отца сестер Хачатурян назначено на 21 апреля
Мир
Лавров подтвердил готовность РФ стать посредником в сделке между Ираном и США
Мир
СМИ сообщили о бессрочной забастовке элитного подразделения французской полиции
Экономика
Эксперт не исключил заключения торговых сделок США со всеми странами
Армия
Российские военные уничтожили группу диверсантов ВСУ в Сумской области
Армия
ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты
Мир
Страны БРИКС поддержали инициативу РФ о создании зерновой биржи
Происшествия
Два слесаря погибли от отравления сероводородом в Воронежской области
Политика
Путин обсудил с СБ РФ борьбу с вовлечением молодежи в противоправную деятельность
Мир
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до августа
Новости компаний
Президент Казахстана встретился с руководителем Яндекс Global
Сюжет:

ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты

0
EN
Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ. Об этом 18 апреля сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские боевики совершили атаку на энергообъекты, расположенные в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.

Срывоопасная ситуация: продлит ли Москва мораторий на удары по энергоструктуре
ВСУ за месяц атаковали объекты в РФ не менее 107 раз

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что российская сторона продолжает передавать заинтересованным странам данные атак со стороны ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что киевский режим продолжает демонстративно игнорировать мораторий на удары по энергообъектам. Она напомнила, что с момента соглашения украинская сторона нанесла удары по российским энергообъектам более 80 раз.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025