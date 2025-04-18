ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты
За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ. Об этом 18 апреля сообщили в Минобороны России.
«За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские боевики совершили атаку на энергообъекты, расположенные в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.
Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что российская сторона продолжает передавать заинтересованным странам данные атак со стороны ВСУ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что киевский режим продолжает демонстративно игнорировать мораторий на удары по энергообъектам. Она напомнила, что с момента соглашения украинская сторона нанесла удары по российским энергообъектам более 80 раз.