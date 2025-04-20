Дело об убийстве Игоря Талькова. Его концертному директору объявят приговор

В Санкт-Петербурге завершается расследование убийства певца Игоря Талькова, который был застрелен во время концерта 6 октября 1991 года. Основным подозреваемым является менеджер музыканта Валерий Шляфман, который после происшествия скрылся в Израиле. 23 апреля планируется вынесение приговора по этому делу. Как идет заочный процесс — в материале «Известий».

Обстоятельства убийства Талькова

• Убийство Талькова произошло за кулисами петербургского Дворца спорта «Юбилейный», где проходил сборный концерт, в котором участвовали популярные в то время артисты. Перед выступлением Талькова и его группы «Спасательный круг» на сцену должна была выйти певица Азиза, но артистка решила поменяться очередностью с Тальковым, и ей удалось договориться с организаторами.

• Тот факт, что Азиза выступит непосредственно перед звездой эстрады Олегом Газмановым, что считалось престижным, не понравился Шляфману. Он заявил Талькову, что перестановка в графике была устроена охранником, директором и возлюбленным Азизы Игорем Малаховым. Во время концерта Шляфман нашел его и затеял с ним конфликт. Малахов в качестве предупреждения достал револьвер системы Нагана, о чем Шляфман предупредил Талькова. Музыкант выбежал из гримерки с газовым пистолетом и произвел несколько выстрелов, которые не нанесли никому вреда.

• После этого охранники Талькова скрутили Малахова и повалили его на землю, Тальков ударил его рукояткой газового пистолета. Малахов успел произвести два выстрела из револьвера, в пол и в аппаратуру, прежде чем Шляфман забрал у него оружие. Во время продолжавшейся потасовки прогремел третий выстрел, который нанес смертельное ранение Талькову.

К чему пришло следствие

• Сначала в убийстве музыканта подозревали Малахова, который сразу скрылся с места преступления. По данным следствия, эту версию активно поддерживал Шляфман, давая свидетельские показания против Малахова, «создавая доказательства» его вины и препятствуя проведению следствия. Револьвер, из которого был сделан роковой выстрел, Шляфман спрятал в сливном бачке.

• Данные экспертизы разошлись со свидетельскими показаниями: эксперты-криминалисты пришли к выводу, что выстрел был произведен сверху-вниз, в то время как сам Малахов находился на полу. В феврале 1992 года была проведена экспертиза рубашки Шляфмана, которая обнаружила на рукаве пороховые следы и пятна крови Талькова, доказывающие, что выстрел произвел концертный директор музыканта. На тот момент Шляфман покинул Россию, выехав через Украину в Израиль, где взял фамилию новой жены и стал Высоцким.

• В 2018 году дело было возобновлено по обращению вдовы Талькова. В ходе расследования были допрошены 150 свидетелей, включая звезд эстрады и правоохранителей, присутствовавших на месте происшествия. Показания в суде дали певицы Наташа Королева и Азиза, которая находилась с Тальковым и Малаховым в момент выстрела. Она рассказала, что нашла спрятанный Шляфманом пистолет и вернула его Малахову, который позднее избавился от оружия.

В чем обвиняют Шляфмана

• В мае 1992 года Шляфману было заочно предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности (ст. 106 УК РСФСР). Допросить Шляфмана в израильском городе Рамат-Ган, где он скрывался, российским следователям не удалось из-за отсутствия договора о правовой помощи с Израилем. В 2022 году дело переквалифицировали, добавив обвинение в покушении на убийство, а Шляфмана заочно арестовали и объявили в международный розыск.

• Обвинение настаивает на том, что у Шляфмана было намерение убить Малахова, но по чистой случайности пуля, предназначенная ему, попала в Талькова. Поэтому бывшего концертного директора судят по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом (п. «д» ст. 102 УК РСФСР и ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР). Заочный суд может приговорить Шляфмана к 14 годам колонии.

• В августе 2024 года Шляфман всё-таки был допрошен в Израиле местными правоохранительными органами по запросу об оказании международно-правовой помощи. Материалы исполненного поручения были направлены в российский суд. На допросе Шляфман отрицал свою вину.

• Выдача Шляфмана России теоретически возможна, поскольку Израиль, как и Россия, является участником многосторонней Европейской конвенции об экстрадиции. Но израильская сторона может сослаться на истечение срока давности. Если в России срок давности по таким делам может определить суд, то в Израиле даже за самые тяжкие и резонансные убийства он не превышает 20 лет.

Что известно о Шляфмане

• Шляфман стал концертным директором Игоря Талькова в августе 1991 года, чуть более чем за месяц до убийства музыканта. До этого он был концертным директором певицы Людмилы Сенчиной. Существует версия, что именно Сенчина порекомендовала Талькову взять Шляфмана на работу.

• Охранник и близкий друг Талькова Владислав Черняев отзывался о Шляфмане как о конфликтном человеке, который любой спор стремился перевести в драку. Талькова предупреждали, что такое сотрудничество опасно прежде всего для самого музыканта. Тальков соглашался с этими доводами, но на момент концерта в «Юбилейном» Шляфман продолжал у него работать.