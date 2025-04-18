Путин обсудил с СБ РФ борьбу с вовлечением молодежи в противоправную деятельность
Президент России Владимир Путин 18 апреля предложил постоянным членам Совета безопасности (СБ) РФ рассмотреть меры по противодействию попыткам вовлечения молодежи в противоправную деятельность.
«Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность», — сказал Путин.
Президент также отметил, что это одна из главных тем в сфере молодежной политики.
26 марта на съезде «Движения первых» Путин предложил создать при администрации главы государства рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране.
Он уточнил, что это объединение будет координировать и объединять усилия представителей всех сфер образования, культуры, спорта, родительских сообществ, общественных организаций и органов власти.