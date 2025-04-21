Москвичи поделятся своими традициями празднования Дня Победы

В рамках проекта «Активный гражданин» москвичам предложили рассказать о том, как они проводят 9 Мая, а также поделиться информацией о боевых и трудовых подвигах их предков. Соответствующее голосование на платформе приурочено к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах», — отметила Наталья Сергунина.

Среди других вариантов ответа — просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам. При этом участники опроса могут предложить свои собственные варианты. Например, это могут быть путешествия по городам-героям, посещение исторических реконструкций или участие в экскурсиях по достопримечательностям Москвы.

Также на странице голосования разместят ссылку на афишу всех городских событий, посвященных 9 Мая, в том числе кинопоказы, экспозиции и концерты. В новостном разделе опубликуют истории о людях, прошедших войну, и материалы о работе метро в 1940-е годы.

Портал «Активный гражданин» работает с 2014 года. Число его пользователей превышает семь миллионов человек.

Ежемесячно в городе реализуется несколько десятков решений москвичей, принятых с использованием данного проекта.