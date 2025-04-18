Президент Казахстана встретился с руководителем Яндекс Global
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителем Яндекс Global Даниилом Шулейко. Об этом сообщается на сайте главы республики.
Основным предметом разговора стали планы компании Yandex Qazaqstan и ключевые направления ее деятельности. Особое внимание уделили инициативам в сфере платформенной занятости и развитию технологий искусственного интеллекта.
Даниил Шулейко положительно оценил результаты пилотного проекта по платформенной занятости, который запустили в Казахстане в 2023 году. По его словам, проект позволил получить социальную защиту более, чем 65 тысячам водителей-партнеров «Яндекс Такси». Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, отметил важность вклада Yandex Qazaqstan в цифровую трансформацию и поддержку малого и среднего бизнеса, а также в повышение качества жизни граждан.
Глава Яндекс Global рассказал о планах компании по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana. Она направлена на раскрытие потенциала технологий искусственного интеллекта в национальной экономике, поддержке технологического предпринимательства и подготовке квалифицированных кадров.
Yandex Qazaqstan уже развивает в Казахстане поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, а также образовательные и социальные проекты. Совокупные инвестиции компании в экономику Казахстана с 2016 года превысили 225 млрд тенге.