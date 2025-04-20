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Врач рассказала о безопасной для здоровья порции пасхального угощения

Врач Док: чтобы не переесть на Пасху, нужно питаться по «методу тарелки»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Резкий скачок углеводов и жиров из-за пасхальных угощений может негативно сказаться на самочувствии в виде тяжести в животе и снижения уровня энергии. Организм не успевает переработать большое количество поступивших калорий, что может привести к дискомфорту и усталости. Как не переесть на Пасху, «Известиям» 19 апреля рассказала врач-терапевт и нутрициолог Эльвина Док.

По ее словам, чтобы избежать переедания сладким и жирным во время Пасхи, надо сбалансировать прием пищи по «методу тарелки».

«Ежедневно в каждый основной прием пищи — завтрак, обед, ужин — должны входить источники сложных углеводов. Это гречка, булгур, киноа, цельнозерновые макароны, пшеничная крупа, ячневая крупа или геркулес», — объяснила врач.

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Второй немаловажный компонент «тарелки», по словам эксперта, это источник белка, например мясо, птица, бобовые или рыба. Также нельзя забывать про источники полезных жиров: кедровое, тыквенное или подсолнечное нерафинированное масло, но их важно употреблять в умеренных количествах.

«Когда рацион сбалансирован, на завтрак есть белки, жиры, углеводы, клетчатка на обед и на ужин, после базового основного приема пищи спокойно можете съесть кусочек кулича и не переживать о здоровье или фигуре», — добавила Док.

Как отметила врач, без вреда для фигуры можно съесть 1–2 ломтика кулича по 50–70 г в день. Однако если на куличе много глазури, жирного крема или шоколадной начинки, то врач рекомендует сократить порцию до одного кусочка.

«Лучше съесть кулич утром, сразу после завтрака или в промежуток между завтраком и обедом, чем на ночь», — посоветовала терапевт.

Ранее, 18 апреля, аналитики сервиса Moneyplace поделились с «Известиями» данными о тратах россиян на Пасху. Так, наибольшим спросом в этом году в онлайн-маркетах пользуются кулинарные товары: в онлайн-маркетах приобрели почти 112 тыс. комплектов пищевых красителей и свыше 98 тыс. кондитерских посыпок. Формы для запекания купили 22 тыс. штук. В топе также декор для выпечки (более 94 тыс. покупок) и глазурь (ее купили свыше 41 тыс. раз). Популярны наклейки для яиц (57,7 тыс.). Всего же россияне потратили на пасхальные товары около 135 млн рублей.

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