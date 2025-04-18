Собянин рассказал о применении технологий виртуального кинопроизводства

В Москве на кинозаводе «Москино» и на Киностудии Горького для виртуального кинопроизводства применяются технологии мирового уровня. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Среди таких возможностей градоначальник, в частности, назвал павильон с самой большой конструкцией LED-экранов в России площадью свыше 300 кв. м, динамические платформы с системами вращения и другие технологические решения.

Собянин также поделился планами создания моделей различных городских объектов с максимальным уровнем детализации. «Благодаря им можно будет снимать Москву, не выходя за пределы павильона, — написал он в своем Telegram-канале. — Это очень удобно, когда доступ к некоторым локациям невозможен».

Среди перспективных направлений в кинопроизводстве мэр назвал сервис предварительной визуализации. Эта технология, которая создается на базе Цифрового двойника города Москвы, позволит сделать черновой кадр фильма и ускорить съемочный процесс.

Платформа «Москино» позволяет упростить процессы, связанные с кинопроизводством и согласованием съемок кинокомиссией «Москино», подобрать локацию и реквизит, решить другие вопросы.

В конце марта Сергей Собянин сообщил, что в текущем году в кинопарке «Москино» планируется завершить создание не менее десяти декораций. В их числе — «Уездный европейский город», «Крепость», «Ближневосточные города», «Шахты» и «Русский средневековый город».

Кроме того, рассказал мэр, там планируется возвести многофункциональный павильон, построить складской комплекс, многоуровневую парковку и гостиничный комплекс.

Первая очередь кинопарка «Москино» была открыта в сентябре прошлого года.