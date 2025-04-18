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Мемориальную доску в память о погибшем военкоре «Известий» Еремине открыли в СКФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мемориальную доску в память о погибшем в зоне спецоперации военном корреспонденте «Известий» Семене Еремине открыли на здании филфака Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе.

Еремин окончил вуз по двум направлениям — «журналистика» и «юриспруденция». Впоследствии он работал в ведущих федеральных СМИ.

На церемонии открытия доски присутствовали родные, преподаватели, коллеги Еремина и студенты. Память военкора почтили минутой молчания.

На гранитной доске изображен портрет военкора, а также слова о мужестве и напоминание о его подвиге. Также на табличке говорится о том, что Еремин был посмертно награжден орденом Мужества.

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19 апреля 2024 года Семен Еремин погиб во время съемки репортажа в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. После второго сброса с беспилотника журналист был ранен, впоследствии он скончался. Военкору было 42 года.

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