Мемориальную доску в память о погибшем военкоре «Известий» Еремине открыли в СКФУ
Мемориальную доску в память о погибшем в зоне спецоперации военном корреспонденте «Известий» Семене Еремине открыли на здании филфака Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе.
Еремин окончил вуз по двум направлениям — «журналистика» и «юриспруденция». Впоследствии он работал в ведущих федеральных СМИ.
На церемонии открытия доски присутствовали родные, преподаватели, коллеги Еремина и студенты. Память военкора почтили минутой молчания.
На гранитной доске изображен портрет военкора, а также слова о мужестве и напоминание о его подвиге. Также на табличке говорится о том, что Еремин был посмертно награжден орденом Мужества.
19 апреля 2024 года Семен Еремин погиб во время съемки репортажа в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. После второго сброса с беспилотника журналист был ранен, впоследствии он скончался. Военкору было 42 года.