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ВСУ потеряли на курском направлении более 75 тыс. военных за всё время боев

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Фото: AP Photo/Libkos
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За всё время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 75 тыс. боевиков. Об этом 18 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 75 005 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, противник потерял более 2,2 тыс. боевых бронемашин, свыше 2,7 тыс. автомобилей, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 619 артиллерийских орудий. В том числе российская армия ликвидировала 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 15 HIMARS и семь MLRS американского производства.

Также ВСУ потеряли 125 станций радиоэлектронной борьбы, а также 57 единиц инженерной и иной техники, в том числе 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину и иную военную технику.

В Министерстве обороны уточнили, что за сутки потери украинской армии составили более 225 военных. Среди военной техники ВСУ потеряли два бронетранспортера, боевую бронемашину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета.

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13 апреля расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер и живую силу ВСУ в приграничных районах Курской области. Уточнялось, что замаскированную военную технику и украинских боевиков обнаружили средства воздушной разведки Северной группировки войск.

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