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Названы самые популярные в РФ иномарки за 1 млн рублей

Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми популярными иномарками за 1 млн руб.
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Самыми популярными иномарками в России, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене 1 млн рублей, являются Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Об этом 18 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Аналитики составили рейтинг по количеству объявлений о продаже таких автомобилей в стране. Перечисленные модели, средняя цена которых составляет 1 млн рублей, в основном находятся в возрасте 9 лет.

В целом по рынку России средняя цена подержанного легкового автомобиля в марте 2025 года составила 1,48 млн рублей, что на 0,2% меньше по сравнению с показателем февраля этого же года.

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17 апреля сообщалось, что по итогам марта 2025 года самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в России стал седан Lada 2107. В начале весны россияне купили 11,8 тыс. вазовских «семерок».

В марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем месяцем ранее, но на 10,7% меньше результата марта прошлого года.

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