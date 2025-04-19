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Эксперт рассказал об особенностях ремонта в «однушке» в монолитной новостройке

Орехов: проводя ремонт в «однушке», стоит отказаться от ванны в пользу душевой
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Фото: ТАСС/Сергей Ермохин
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Ремонт однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м в монолитной новостройке может потребовать от 1,3 млн до 3 млн рублей, включая материалы и работы, считает эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. Он рассказал «Известиям» 19 апреля об особенностях ремонтных работ в таком жилье.

«При выборе однокомнатной квартиры в монолитной новостройке покупателю стоит помнить: простор — понятие относительное. Даже несколько дополнительных квадратов могут существенно повлиять на повседневный комфорт. На практике оптимальным метражом для одного человека считается диапазон от 35 до 42 кв. м: этого достаточно для размещения стандартного набора функциональных зон — спального места, кухни, ванной и мини-гостиной», — отметил он.

По словам эксперта, в то же время планировка может значительно повлиять на восприятие пространства. Линейные «однушки» часто проигрывают угловым, особенно при плохом естественном освещении. Угловая планировка с окнами на две стороны предпочтительнее: она не только делает помещение визуально шире, но и позволяет грамотно организовать зоны хранения и отдыха.

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«Что касается конструктивных особенностей, монолит обладает неоспоримым преимуществом: внутри квартиры минимум несущих стен, и это расширяет возможности при ремонте. Однако за этой свободой нередко скрываются трудности. Например, стены из монолита требуют более тщательной подготовки под отделку — поверхности редко бывают ровными. Радиаторы, стеклопакеты, входные двери в большинстве новостроек устанавливаются формально — на этапе сдачи, а не с прицелом на длительную эксплуатацию», — добавил он.

Вместе с тем замена стеклопакетов с минимальной шумоизоляцией и радиаторов, не выдерживающих даже первую зиму, является стандартной практикой. Как объяснил эксперт, профессиональные бригады обычно даже не рассматривают их в смете как пригодные элементы: они идут под демонтаж без лишних обсуждений.

«Плюсы монолита по сравнению с панелью или кирпичом — в прочности, возможности создавать свободные планировки и в энергоемкости самой конструкции. Кирпич «дышит», но редко позволяет реализовать современные инженерные решения. Панель дешева, но оставляет узкие возможности для индивидуализации пространства. Монолитный дом, при условии соблюдения технологии, объединяет изоляционные свойства с надежностью и пластичностью формы», — подчеркнул Орехов.

Кроме того, он утончил, что ремонт в такой однокомнатной квартире может обойтись от 13 тыс. рублей за 1 кв. м — это базовый уровень без дизайнерских решений и с бюджетной отделкой. Более комфортный вариант, с индивидуальными решениями и качественной мебелью, стартует от 25 тыс. за «квадрат», не считая стоимости материалов. Последние — еще от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за 1 кв. м в зависимости от бренда и назначения. В результате ремонт однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м может потребовать от 1,3 млн до 3 млн рублей, включая материалы и работы.

«Чтобы рационально использовать пространство, стоит отказаться от ванны в пользу душевой кабины, предусмотреть встроенные системы хранения и продуманную зонировку. Визуальное объединение кухни и жилой зоны позволяет не только выиграть пространство, но и избежать ощущения тесноты. Главное — учитывать каждую мелочь заранее, чтобы не пришлось переделывать проект под уже поставленную мебель», — заключил Орехов.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что 56% опрошенных россиян сталкиваются с конфликтами и ссорами в паре в процессе проведения ремонтных работ. Чаще всего причиной конфликтов становятся выбор отделочных материалов, выбор стиля интерьера, вопросы бюджета. Об этом говорится в результатах исследования компании «Лемана ПРО».

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