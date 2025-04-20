Душевные картинки с надписями: «Христос воскресе!», «Воистину воскресе!»

В апреле православные верующие отмечают Пасху — праздник Воскресения Господня и победы над смертью. В 2025 году он выпадает на 20 апреля. «Известия» подготовили открытки и картинки, которые можно отправить родным и друзьям в социальных сетях.

«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»: открытки на вотсап, вайбер, телеграм

В век интернета отправка открыток в социальных сетях уже давно стала обыденностью. Ежегодно тысячи верующих по всему миру поздравляют друг друга с Пасхой в WhatsApp (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram, Viber, «ВКонтакте» и на других платформах. Это один из самых простых и доступных способов разделить с близкими радость Воскресения Господня, особенно если в праздник нет возможности увидеться.

Открытки с Пасхой нередко сопровождают теплыми пожеланиями. Вот несколько примеров:

«Христос воскрес! Светлой и радостной Пасхи! Пусть в этот чудесный день ваша душа стремится к небесным высотам, а сердце освободится от обид, горестей и суеты. Желаю вам чистой любви, твердой веры, согласия в семье и благополучия!»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

«С Пасхой, мои дорогие, Христос воскресе! Желаю вам жить в мире и согласии с собой и друг с другом, наслаждаться каждым днем и щедро делиться своим душевным теплом с окружающими. Пусть любовь озаряет ваш путь, надежда поддерживает в трудную минуту, а беды и болезни обходят стороной!»

Фото: ТАСС/Смышляев Алексей Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

«Воистину воскрес наш Спаситель Христос! Сегодня мы празднуем величайшее чудо, неоспоримую победу над смертью и тлением. Пусть звон пасхальных колоколов наполнит ваши души радостью, светом и любовью. Пусть Господь благословит вас на долгую и счастливую жизнь, полную добра!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

«Христос воскрес! Воистину воскрес! Пусть эта благодатная весть принесет тебе радость, душевный покой и умиротворение. Пусть на небесах услышат твои молитвы и простят все прегрешения. Желаю тебе счастья, крепкого здоровья, мудрости и смирения!»

Фото: TASS/Mindaugas Kulbis Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

Открытка с надписью «Христос воскресе!» на Пасху

В Пасху верующие приветствуют друг друга фразой «Христос воскресе!», на которую следует ответить «Воистину воскресе!». Это единственный православный праздник в году с «готовым» коротким поздравлением — в другие дни церковь подобных правил не устанавливает.

Сгенерировано нейросетью Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

Традиция пасхального приветствия связана с евангельскими событиями. В день Воскресения Господня несколько женщин пришли к его гробнице, чтобы помазать тело Сына Божьего ароматическими маслами, но нашли лишь пустой гроб. В этот момент им явился ангел, сообщивший, что Спаситель воскрес. Позднее апостолы вместе с проповедью разнесли весть об этом по всему миру.

Сгенерировано нейросетью Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

Сегодня фраза «Христос воскресе!» служит напоминанием о главном чуде Пасхи и одновременно его подтверждением — «Воистину воскресе!». Она также демонстрирует единство православных верующих по всему миру и символизирует победу над смертью, одержанную Иисусом.

Сгенерировано нейросетью Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

Поздравительная открытка с надписью «Воистину воскресе!»

Существует две формы пасхального приветствия: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» и «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!». Они образовались из-за расхождений в современном русском языке и старославянском, который по сей день звучит во время богослужений. Многие верующие задаются вопросом — как говорить правильно?

Сгенерировано нейросетью Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

В старославянском языке есть несколько глагольных форм, которые практически отсутствуют в русском языке. Одна из них называется «аорист» и означает действие, имеющее вневременной характер. К ней относится и слово «воскресе». Используя эту форму в богослужении, священники подчеркивают, что Воскресение Господне, хотя и произошло в далеком прошлом, будет вечно нести свет людям.

Сгенерировано нейросетью Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

При этом, отмечают лингвисты, современный вариант «Христос воскрес!» также имеет право на существование. Он не исключает и не заменяет старославянскую версию пасхального приветствия, а лишь отражает действующие языковые нормы. Поэтому не важно, как именно будет произнесено приветствие, главное — искреннее желание разделить радость светлого торжества с другими людьми.

Сгенерировано нейросетью Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

Ранее «Известия» поделились открытками и поздравлениями на Пасху для родственников, друзей и коллег.