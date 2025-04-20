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Душевные картинки с надписями: «Христос воскресе!», «Воистину воскресе!»

«Известия» создали открытки с надписью «Христос воскресе!», «Воистину воскресе!»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В апреле православные верующие отмечают Пасху — праздник Воскресения Господня и победы над смертью. В 2025 году он выпадает на 20 апреля. «Известия» подготовили открытки и картинки, которые можно отправить родным и друзьям в социальных сетях.

«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»: открытки на вотсап, вайбер, телеграм

В век интернета отправка открыток в социальных сетях уже давно стала обыденностью. Ежегодно тысячи верующих по всему миру поздравляют друг друга с Пасхой в WhatsApp (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram, Viber, «ВКонтакте» и на других платформах. Это один из самых простых и доступных способов разделить с близкими радость Воскресения Господня, особенно если в праздник нет возможности увидеться.

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Открытки с Пасхой нередко сопровождают теплыми пожеланиями. Вот несколько примеров:

«Христос воскрес! Светлой и радостной Пасхи! Пусть в этот чудесный день ваша душа стремится к небесным высотам, а сердце освободится от обид, горестей и суеты. Желаю вам чистой любви, твердой веры, согласия в семье и благополучия!»

Открытка Христос Воскресе!

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

«С Пасхой, мои дорогие, Христос воскресе! Желаю вам жить в мире и согласии с собой и друг с другом, наслаждаться каждым днем и щедро делиться своим душевным теплом с окружающими. Пусть любовь озаряет ваш путь, надежда поддерживает в трудную минуту, а беды и болезни обходят стороной!»

Открытка Христос Воскресе!

Фото: ТАСС/Смышляев Алексей
Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

«Воистину воскрес наш Спаситель Христос! Сегодня мы празднуем величайшее чудо, неоспоримую победу над смертью и тлением. Пусть звон пасхальных колоколов наполнит ваши души радостью, светом и любовью. Пусть Господь благословит вас на долгую и счастливую жизнь, полную добра!»

Открытка Воистину воскресе!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

«Христос воскрес! Воистину воскрес! Пусть эта благодатная весть принесет тебе радость, душевный покой и умиротворение. Пусть на небесах услышат твои молитвы и простят все прегрешения. Желаю тебе счастья, крепкого здоровья, мудрости и смирения!»

Открытка Воистину воскресе!

Фото: TASS/Mindaugas Kulbis
Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

Открытка с надписью «Христос воскресе!» на Пасху

В Пасху верующие приветствуют друг друга фразой «Христос воскресе!», на которую следует ответить «Воистину воскресе!». Это единственный православный праздник в году с «готовым» коротким поздравлением — в другие дни церковь подобных правил не устанавливает.

Открытка Христос Воскресе!

Сгенерировано нейросетью
Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

Традиция пасхального приветствия связана с евангельскими событиями. В день Воскресения Господня несколько женщин пришли к его гробнице, чтобы помазать тело Сына Божьего ароматическими маслами, но нашли лишь пустой гроб. В этот момент им явился ангел, сообщивший, что Спаситель воскрес. Позднее апостолы вместе с проповедью разнесли весть об этом по всему миру.

Открытка Христос Воскресе!

Сгенерировано нейросетью
Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

Сегодня фраза «Христос воскресе!» служит напоминанием о главном чуде Пасхи и одновременно его подтверждением — «Воистину воскресе!». Она также демонстрирует единство православных верующих по всему миру и символизирует победу над смертью, одержанную Иисусом.

Открытка Христос Воскресе!

Сгенерировано нейросетью
Открытка на Пасху «Христос воскресе!»

Поздравительная открытка с надписью «Воистину воскресе!»

Существует две формы пасхального приветствия: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» и «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!». Они образовались из-за расхождений в современном русском языке и старославянском, который по сей день звучит во время богослужений. Многие верующие задаются вопросом — как говорить правильно?

Открытка Воистину воскресе!

Сгенерировано нейросетью
Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

В старославянском языке есть несколько глагольных форм, которые практически отсутствуют в русском языке. Одна из них называется «аорист» и означает действие, имеющее вневременной характер. К ней относится и слово «воскресе». Используя эту форму в богослужении, священники подчеркивают, что Воскресение Господне, хотя и произошло в далеком прошлом, будет вечно нести свет людям.

Открытка Воистину воскресе!

Сгенерировано нейросетью
Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

При этом, отмечают лингвисты, современный вариант «Христос воскрес!» также имеет право на существование. Он не исключает и не заменяет старославянскую версию пасхального приветствия, а лишь отражает действующие языковые нормы. Поэтому не важно, как именно будет произнесено приветствие, главное — искреннее желание разделить радость светлого торжества с другими людьми.

Открытка Воистину воскресе!

Сгенерировано нейросетью
Открытка на Пасху «Воистину воскресе!»

Ранее «Известия» поделились открытками и поздравлениями на Пасху для родственников, друзей и коллег.

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