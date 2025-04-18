Глава МИД Ирана заявил о скором утверждении договора о партнерстве с РФ
Иран в ближайшее время ратифицирует договор о всеобъемлющем партнерстве с Россией. Об этом 18 апреля сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был ратифицирован Государственной думой. Мы это приветствуем. В скором времени будет осуществлена его ратификация иранским парламентом Меджлисом», — сказал Аракчи.
Аракчи отметил, что это соглашение обеспечит долгосрочную перспективу отношений между Москвой и Тегераном. Также глава МИД Ирана заявил, что проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ходе переговоров с США по иранской ядерной программе.
Кроме того, он добавил, что Иран надеется, что в этом году президент России Владимир Путин сможет посетить страну.
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в столицу 17 апреля. В этот же день Путин принял Аракчи в Кремле.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 апреля сообщила, что Лавров проведет переговоры с Аракчи. В ходе встречи министры планировали обсудить актуальные международные и региональные вопросы, включая иранскую ядерную программу и ситуацию в Сирии, а также укрепление координации действий в ООН и на других международных платформах, уточнила дипломат.