Глава МИД Ирана назвал невозможным проведение прямых переговоров с США ввиду угроз

В настоящее время ситуация в переговорах Ирана и США по ядерной программе сложилась так, что Исламская Республика не может вести прямые переговоры с оппонентами из-за поступающих угроз с американской стороны. Об этом 18 апреля заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас, мы не можем вести с ними прямые переговоры», — сказал Аракчи.

При этом дипломатический путь для решения вопроса абсолютно открыт, заявил глава ведомства корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому. По мнению Аракчи, непрямые переговоры не являются чем-то удивительным и достичь договоренностей возможно в данном формате.

«В рамках первого раунда переговоров мы видели серьезный настрой противоположной стороны и настрой обсуждать исключительно ядерную проблематику. Это может позволить выйти на конструктивные переговоры. Я уже говорил, что нереалистичные требования не помогут достичь договоренностей», — отметил высокопоставленный дипломат.

16 апреля Аракчи заявил, что власти Ирана готовы начать обсуждать условия предложенного США соглашения только в том случае, если Вашингтон не станет настаивать на полной ликвидации ядерной программы страны. Он отметил, что вопрос обогащения урана при этом не подлежит обсуждению, а является принятым фактом.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам. По завершении встречи Тегеран сообщил о продолжении переговоров через неделю.

Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.