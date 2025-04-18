Отец убитых в Канске троих детей частично признал свою вину в истязании сына

Отец троих погибших в Канске детей, убитых своей матерью, частично признал свою вину в истязании четвертого ребенка. Об этом 18 апреля сообщили в Центральном районном суде Красноярска.

«Вину подозреваемый признал частично», — заявила судья Надежда Бобринева, ее слова передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании мужчины по подозрению в истязании ребенка стало известно ранее в этот день. По версии следствия, подозреваемый систематически, используя противоправные методы воспитания, избивал своего 7-летнего сына.

До этого, 14 апреля, в Канске задержали жительницу Красноярского края, которая убила топором троих своих детей: четырехлетнюю девочку и двоих мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. Уточнялось, что женщина состоит на учете у психиатра. 15 апреля фигурантке предъявили обвинение, на следующий день она была арестована. Свою вину женщина полностью признала.