Новый температурный рекорд установлен в Москве 18 апреля

В Москве установлен новый температурный рекорд, который превысил показатели столетней давности. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 18 апреля.

«Сегодня в 13 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в +22,7 градуса, что на 0,6 градуса выше прежнего рекорда этого дня, который держался более века — с 1921 года. К тому же сегодняшний день в Москве вышел на первое место в списке самых теплых с начала года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Рекордный максимум был обновлен и в подмосковном Можайске — там температура поднялась до +22,1 градуса, что на одну десятую выше прежнего достижения 1999 года.

По словам синоптика, минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала этого года, пишет «Москва 24».

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что воздух в Москве продолжает нагреваться, передает RT.

Ранее в этот день «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды в Москве был объявлен с вечера пятницы, 18 апреля, и до вторника, 22 апреля.