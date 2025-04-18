Песков: месяц моратория на удары по энергообъектам завершился

Месяц моратория на удары по энергетической инфраструктуре в рамках конфликта на Украине истек, президент РФ Владимир Путин новых указаний не давал. Об этом 18 апреля заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Месяц [моратория на удары по энергообъектам], действительно, истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было», — отметил он.

При этом, говоря о заявлении госсекретаря США Марко Рубио, связанном с возможным выходом Вашингтона из процесса урегулирования в случае отсутствия позитивных изменений, Песков отметил, что Россия не сомневается в достижении «определенного прогресса» по мораторию на удары по энергообъектам.

По словам пресс-секретаря президента, между Россией и США на данный момент идут достаточно сложные контакты по урегулированию конфликта на Украине, так как эта тема сама по себе непростая. В дальнейшем стороны ожидает много сложных обсуждений, добавил Песков.

Ранее, 18 апреля, Рубио на пресс-конференции заявил, что США готовы помочь в урегулировании украинского конфликта, если обе стороны настроены на достижение мира. Он уточнил, что если мирное урегулирование невозможно в краткосрочной перспективе, то Вашингтон будет двигаться дальше.