Мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО военкоре "Известий" Семене Еремине открыли на здании филфака СКФУ в Ставрополе

Мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО военкоре "Известий" Семене Еремине открыли на здании филфака СКФУ в Ставрополе

2025-04-18T14:25:29+03:00

2025-04-18T14:25:36+03:00

2025-04-18T14:25:37+03:00

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