Организаторы рассказали о сценической программе «Пасхального дара»

На площадках фестиваля «Пасхальный Дар» выступят театральные труппы, артисты и музыкальные коллективы, рассказали организаторы.

В рамках фестиваля подготовлена инклюзивная программа. Так, 26 апреля на главной сцене на Тверской площади выступит инклюзивный театр «Танцующий дом».

В этот же день зрителей ждет спектакль «Чувствуй сердцем» в постановке инклюзивного театра «Безкулис». Спектакль создан специально для фестиваля и рассказывает историю маленького зайчика, который видит мир не так, как другие.

20 апреля на сцене на улице Адмирала Руднева выступит инклюзивный театр «Чайки». Спектакль «Между двух стульев» посвящен теме выбора и принятия себя.

Для детей также продумана отдельная программа. Так, 20 апреля на сцене на Ореховом бульваре выступит Московский детский театр марионеток с кукольным спектаклем «Теремок». А театр «Сказка из кармана» представит зрителям постановку «Василиса Прекрасная» — 26 апреля на улице Адмирала Руднева и 27 апреля на сцене на улице Святоозерская. Эта постановка построена на классическом сюжете, но наполнена современными визуальными решениями и живым музыкальным сопровождением.

Независимый театральный проект PANAMA покажет спектакль «Репка» с интерактивным прочтением известной сказки. А театр «Мастерская Небылиц» выступит с кукольным спектаклем «Вершки и корешки». Это юмористическая постановка, основанная на русской народной притче о хитрости и доверии.

Также на площадках фестиваля «Пасхальный Дар» выступят музыканты, хоровые коллективы и ансамбли. Среди них — Анна Сизова — лауреат международных конкурсов, обладательница уникального сопрано и исполнительница духовных песнопений, народных и авторских композиций.