Российским пенсионерам в Абхазии выдадут банковские карты

ПСБ организовал выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Республики Абхазия. Карты нужны для зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России (СФР), пояснили в пресс-службе банка.

«Теперь не нужно пересекать границу и выезжать в Россию для оформления необходимых документов, а платежи и переводы близким без комиссии можно совершать в мобильном приложении банка», — отметил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

В Абхазии проживает более 20 тыс. пенсионеров — граждан РФ. Выдача карт ПСБ позволит им своевременно получать пенсии и выплаты, совершать денежные переводы и оплачивать покупки.

Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях акционерного коммерческого Сберегательного банка Республики Абхазия. Для получения необходимо предъявить паспорт РФ либо загранпаспорт РФ.

Дебетовая пенсионная карта ПСБ, выданная в Абхазии, не отличается от карт, полученных на территории России. Передавать заявление на перевод пенсии на карту ПСБ в Социальный фонд России пенсионерам не потребуется — банк это сделает самостоятельно.