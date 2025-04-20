С Пасхой: красивые и старинные открытки для мамы, сестры, дочери, родных, друзей, коллег

Весной православные верующие отмечают Пасху — важнейший церковный праздник в году, посвященный чудесному Воскресению Христа из мертвых. В 2025 году он выпадает на 20 апреля. «Известия» подготовили открытки и картинки с поздравлениями к этому светлому торжеству.

Красивые открытки с Пасхой для мамы, сестры, бабушки, дочери

Воскресение Господне — величайшее чудо Нового Завета, его кульминация. Согласно Евангелию, на третий день после распятия Иисус воскрес, провозгласив тем самым победу над смертью и всеобщее спасение. Поэтому в столь важный день следует поздравить самых близких — членов семьи. Сделать это можно с помощью ярких открыток с теплыми пожеланиями. Вот несколько примеров:

«Дорогая мамочка, поздравляю тебя со светлой Пасхой! Желаю тебе здоровья, радости, душевного тепла и благополучия. Пусть вера, надежда и любовь озаряют твою жизнь, пусть сбываются мечты, а на губах всегда цветет счастливая улыбка!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой для мамы

«С Пасхой, любимая мамочка! В этот светлый и благодатный день желаю тебе добрых чудес, искреннего счастья, здоровья, долголетия и процветания. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от горестей и бед так же, как ты берегла нас в детстве от печалей и забот».

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой для мамы

«Поздравляю с Пасхой, дорогая сестренка! Пусть вместе с радостью светлого Господнего Воскресения в твою жизнь придут любовь, счастье, вдохновение и благополучие. Желаю тебе сохранять оптимизм даже в сложных ситуациях, с надеждой смотреть в будущее и не терять веры в чудеса!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой для сестры

«Любимая, родная сестренка, поздравляю тебя с Пасхой! Для меня большое счастье разделить с тобой радость этого чудесного праздника. Желаю тебе мира в душе, большой-пребольшой любви, добрых чудес, светлых надежд и легкости на сердце!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой для сестры

«Бабушка, Христос Воскрес! От всей души поздравляю тебя с величайшим чудом и с самым светлым праздником. Пусть сегодня, завтра и во все другие дни в твоем доме царят любовь, радость и гармония, а с кухни доносятся запахи твоих фирменных блюд. Желаю тебе крепкого здоровья, долголетия и душевного тепла!»

Сгенерировано нейросетью Описание картинки

«С Пасхой, дорогая бабушка! Пусть этот светлый праздник Господь щедро одарит тебя любовью, радостью и здоровьем. Желаю тебе хорошего настроения, счастливых встреч, благих вестей и добрых чудес!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой для бабушки

«Доченька, поздравляю с Пасхой! В святой и радостный день желаю тебе счастья, любви, верных друзей и надежного ангела-хранителя. Пусть он проведет тебя сквозь все преграды к счастью и светлому будущему!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой для дочери

«Мое сокровище, моя милая дочурка, поздравляю тебя с Пасхой! Желаю тебе покорить все вершины, которые тебе приглянутся, обрести свое счастье и место в жизни. Пусть Господь благословит твой путь, убережет от горестей и разочарований!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой для дочери

Лучшие открытки с Пасхой для родных, друзей, начальника и коллег

Пасха — по-настоящему всенародный праздник, поэтому поздравить с ней можно всех: родственников, друзей, знакомых, коллег. Вот несколько примеров пожеланий:

«С Пасхой, мои дорогие! В день Воскресения Господня я благодарю Бога за то, что у меня есть вы — самые родные и любимые люди. Желаю вам долгих лет жизни, согласия в семье, исполнения заветных желаний и настоящего, чистого, светлого счастья!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой

«От души поздравляю вас с чудесной, доброй и светлой Пасхой! Пусть сегодня ваш дом посетят самые важные гости: красавица любовь, хохотушка радость, трудяга достаток и, конечно, птица счастья!»

Фото: Global Look Press/borodylia Открытка с Пасхой

«Поздравляю с Воскресением Господним! Желаю вам радостных и светлых дней, весеннего настроения, добрых надежд и чудесных событий. Пусть невзгоды и печали растают, как последний снег, и зацветут пышным цветом любовь, счастье и благополучие!»

«Уважаемые коллеги, поздравляем вас с Пасхой! Пусть это светлое и благое воскресенье принесет мир в ваши семьи и подарит силы на новые свершения. Желаем успехов в работе, вдохновения, энтузиазма и уверенности в завтрашнем дне!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой для коллег

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас со светлым Христовым Воскресеньем! Желаю вам здоровья, семейного счастья, карьерного роста и достатка. Пусть работа будет в радость, а высокая зарплата станет приятным бонусом!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой для коллег

«Уважаемый (имя), от всего коллектива поздравляем вас с Пасхой! Желаем удачи в делах, ясного ума, терпения, выгодных предложений и надежных партнеров. Пусть все ваши начинания приносят прекрасные плоды, а дома всегда с радостью встречают родные люди!»

С Пасхой: старинные ретрооткрытки

Открытки — один из наиболее универсальных и популярных способов поздравления с Пасхой. Он также и один из самых старых — в Европе карточки с яркими рисунками и пожеланиями начали отправлять уже в 1880-е годы. Делали это не только на Воскресение Господне, но и на другие праздники: Рождество, День ангела и т.д.

Фото: Global Look Press/Serguei Bulavsky Старинная открытка с Пасхой

В Россию «тренд» на подобные поздравления пришел на несколько лет позже. Первая коллекция пасхальных открыток в нашей стране появилась в 1898 году по инициативе Общины Красного Креста имени святой Евгении. На них были изображены четыре весенние акварели художника Николая Карамзина.

Фото: Global Look Press/Serguei Bulavsky Старинная открытка с Пасхой

Впоследствии издательство при Общине стало одним из крупнейших производителей открыток в стране. За 20 лет работы оно выпустило более 6 тыс. видов поздравительных карточек на Пасху и другие праздники. Иллюстрации для них создавали известные художники того времени: Иван Билибин, Борис Зворыкин, Илья Репин, Александр Бенуа и др.

Фото: Global Look Press/Serguei Bulavsky Старинная открытка с Пасхой

В начале XX века пасхальные открытки стали одним из самых востребованных видов полиграфической продукции в России. Постепенно к их созданию стали подключаться коммерческие издательства и зарубежные типографии. Так продолжалось вплоть до революции 1917 года, после которой религиозные праздники и посвященные им открытки оказались под запретом. Традиция обмена пасхальными карточками начала возрождаться лишь после Великой Отечественной войны, а окончательное она вернулась лишь в 1980-х годах.

Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов Старинная открытка с Пасхой

Второе дыхание дореволюционные открытки к Пасхе получили с развитием интернета. Ежегодно тысячи пользователей отправляют друг другу их цифровые копии, поздравляя родных и близких с Воскресением Господним. Такие ретрооткрытки ценятся за уникальные дизайны, необычные сюжеты и приятное чувство ностальгии, которое они вызывают.

Оригинальные открытки с Пасхой для вотсапа, вайбера и телеграма

Сегодня многие верующие поздравляют друг друга с Пасхой не только при личной встрече, но и онлайн. Открытки, пересылаемые в WhatsApp (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), Viber, Telegram, «ВКонтакте» и других социальных сетях, уже давно стали неотъемлемой частью праздника. Картинки также дополняют трогательными пожеланиями. Вот несколько примеров:

«Светлой Пасхи! Пусть весеннее солнце сияет не только на небе, но и в вашей душе. Желаю вам крепкого здоровья, мир и согласия в семье, ярких впечатлений и радостных событий!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой

«Мои родные, любимые люди, поздравляю вас с Пасхой! Пусть в этот светлый праздник не будет забот, печалей и огорчений, а будут только радость, любовь и благодать. Желаю вам крепкого здоровья, духовных и физических сил, исполнения заветных желаний, приятных сюрпризов и невероятных чудес!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Пасхой

«В светлую Пасху желаю тебе добра, любви, тонну позитива и бесконечное количество поводов для улыбок. Пусть Господь одарит тебя благословением, избавит от горестей и сожалений!»

Сгенерировано нейросетью Описание картинки

Ранее «Известия» поделились открытками и картинками со Страстной пятницей.